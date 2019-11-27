Бизнес в России боится развиваться из-за давления контролеров

Российские предприниматели боятся увеличивать производительность труда и наращивать прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Международном форуме производительности.

Глава Минэкономразвития рассказал об одном случае, когда на предложение увеличить эффективность производства акционер ответил отказом. Бизнесмен заявил, что в этом случае вырастет прибыль, а с ней «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае – правоохранительные органы.

По мнению Орешкина, в России необходимо «воспитать понимание, что прибыль, которая есть у предпринимателей, у предприятий, – это большим трудом заработанное, не то, что дано свыше, само пришло». «Это большой труд коллектива, большой труд менеджеров. Поэтому к этой прибыли нужно относиться с уважением», – цитирует министра РБК.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов не согласился со своим коллегой и посчитал его точку зрения излишне пессимистичной. «Вы такую картину нарисовали, что после повышения производительности труда сразу придут правоохранители, налоговики. Это исключительные случаи. Может быть, они и есть, но повышение производительности труда, повышение прибыли никак не связано с дополнительными налоговыми проверками», – заявил Силуанов. По его словам, рост прибыли не является индикатором того, что на предприятие обязательно придут проверяющие.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

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