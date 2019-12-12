Больше четверти россиян опасаются увольнения, выяснили рекрутеры

В России выросло число людей, которые боятся увольнения. На сегодняшний момент опасаются потери работы более четверти (26%) россиян – это на 2% больше, чем в третьем квартале, и на 1% выше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Чуть больше трети участников опроса (33%) абсолютно убеждены, что их не уволят, а 30% считают, что этого, вероятнее всего, не произойдет. Каждый десятый признался в отсутствии однозначной позиции по этому вопросу, приводит данные исследования газета «Известия».

При этом больше всего боятся оказаться на улице сотрудники банков, работники служб безопасности, сферы инвестиций, занятые в управлении персоналом, а также в сфере продаж и закупок.

Самый маленький страх увольнения – у рабочего персонала, работников сфер науки и образования, добычи сырья и консультирования, а также сотрудников НКО.

Опрос был проведен в четвертом квартале 2019 года. В нем поучаствовали более 20,5 тыс. работающих россиян.

Между тем, согласно данным Минтруда РФ на начало ноября, компании собираются сократить в ближайшие два месяца 281 тыс. работников, что составляет 0,4% рабочей силы в стране. Наибольший риск лишиться работы у занятых в сферах транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тыс. человек), банковских служащих (20,9 тыс. человек) и работников сферы производства электрооборудования (16,7 тыс.).

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков объяснил страх потерять работу отчасти не внушающей оптимизма ситуацией в экономике. Реальные доходы населения не поспевают за ростом цен, хотя инфляция в последнее время, по данным Росстата, значительно замедлилась. Представитель ФНПР также отметил, что профсоюзы не обладают информацией о грядущих массовых увольнениях на каких-либо предприятиях или в отраслях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.19

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