Подстаканники УГМК отправятся на поездах в Крым (ФОТО)

На кольчугинском заводе «Электрокабель» (входит в УГМК) выпустили подстаканники для поездов, которые свяжут Крым с материковой частью России. Пассажиры первых поездов «Таврия», 23 и 24 декабря следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, смогут пить чай из стаканов в фирменных подстаканниках.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, объем партии подстаканников более 6 тысяч штук, они сделаны из латуни и покрыты никелем. Производственный процесс включает в себя более 10 операций. Сначала на плоской пластине чеканится штамп с изображением крымского моста и мчащегося по нему поезда. Затем паяется корпус, к нему крепятся ручка и днище. На следующем этапе латунная заготовка никелируется, многократно полируется и шлифуется, чтобы подстаканник получил товарный вид. Отдельная операция – чернение, которая придает изделию характерную рельефность и контраст.

«Для нас выполнение такого заказа – особая гордость. Мы чувствуем себя причастными к историческому событию – запуску железнодорожного сообщения в Крым. Особенно радует, что заказчик доверился именно нашему производству, а не сделал выбор в пользу дешевых и некачественных китайских подстаканников. За более чем 100-летнюю историю мы доказали, что наша продукция – вне конкуренции. На сегодняшний день в России, кроме кольчугинского завода, массово штамповками подстаканники никто не изготавливает. Есть отдельные производители, изготавливающие их методом литья, но это штучные вещи», – пояснил директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Рауль Тайматов.

Цех, где делают подстаканники, был основан в 1894 году купцом второй гильдии Александром Кольчугиным, ежемесячно там выпускается около 10 тысяч подстаканников. При их производстве используются медь, латунь, никель, серебро и золото, большинство технологических операций выполняется вручную.

Екатеринбург, Кольчугино, служба информации

Екатеринбург, Кольчугино. Другие новости 20.12.19

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