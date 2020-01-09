Всемирный банк пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) опубликовал свой ежегодный прогноз роста мировой экономики. По мнению аналитиков, глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году.

«Инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году», – говорится в докладе ВБ. В результате темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и составят 2,5%.

Экономический рост в развитых странах будет ниже – 1,4%, что обусловлено «сохраняющейся слабостью в обрабатывающей промышленности». Рост экономик США и Европейского союза в 2020 году замедлится до 1,8% и 1% в этом году соответственно.

Совокупный ВВП развивающихся стран увеличится до 4,1%. Наибольший вклад в показатель внесет Китай, чья экономика продолжит умеренное замедление до 5,9%.

В России прогнозируется экономический рост на уровне 1,8% к 2021 году. Добыча российской нефти сохранится на стабильном уровне. Умеренный рост ВВП сохраняется из-за замедления промышленной активности, сокращения добычи нефти из-за сделки ОПЕК+, а также сбоев с работой трубопроводов. Кроме того, на российскую экономику повлияло повышение НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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