В России продажи одежды и обуви упали впервые за пять лет

По оценкам аналитиков, продажи одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году сократились на 3-4%, до 2,26-2,29 трлн рублей. К этому привели падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы.
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают в стране впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн рублей, подсчитали в Fashion Consulting Group (FCG). В 2016-м оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн рублей, а спустя еще один год – на 3%, до 2,36 трлн рублей. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне, пишет «Коммерсант».
Отрицательную динамику эксперты связывают с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. «Средства, которые люди могут потратить на категории «одежда» и «обувь», продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома», – поясняют аналитики.
Исследования показывают, что 56% россиян экономят на одежде, 52% – на развлечениях, 34% – на отпуске. Потребители продолжают «спускаться вниз по шкале доступности»: переходить из среднего сегмента в массовый, из массового – в категорию дискаунтеров и подержанных вещей. Кроме того, в 2019 году российские покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.
На падении рынка также сказалось сокращение сезона продаж зимней одежды на фоне аномально теплых осени и начала зимы. Из-за неблагоприятной для fashion-ритейла погоды магазинам придется либо распродавать существующие зимние коллекции в следующем сезоне, либо радикально снижать цены, чтобы избавиться от товара в этом.
Аналитики прогнозируют, что в 2020 году fashion-рынок ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, в частности, за счет роста онлайн-сегмента. Пока офлайн-торговля занимает около 90% продаж одежды и обуви в стране, но интернет-магазины постепенно увеличивают свою долю.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 10.01.20
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