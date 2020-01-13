Счетная палата: Регионы занижают данные об аварийности на дорогах

Аудиторы Счетной палаты уличили региональные власти в предоставлении недостоверных данных о числе аварийно-опасных участков на региональных дорогах. Таким образом субъекты пытаются прикрыть недостаточное выделение средств на обеспечение безопасности дорожного движения.

Регионы предоставляют информацию об опасных участках в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который охватывает 104 городские агломерации. Однако далеко не все субъекты подходят к этой задаче с нужной ответственностью, передает РБК.

В частности в Ярославской агломерации данные об участках концентрации ДТП за 2018 год отсутствуют. Тогда как в ГИБДД есть сведения о 40 таких участках, сообщают аудиторы. В Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных мест на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона.

В ряде субъектов выявлен рост числа аварийных участков дорог. Например, в Приморском крае их число возросло с 56 точек в 2017 году до 76 – в 2018 году. В Волгоградской области – с 40 точек до 57, в Омской области – с 89 мест концентрации ДТП до 128.

Аудиторы также выяснили, что региональные власти выделяют недостаточно средств на мероприятия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так анализ показал, что в республиках Удмуртия и Бурятия, в Ярославской и Кировской областях финансовое обеспечение настолько слабое, что это может повлечь за собой риски невыполнения мероприятиями региональных проектов, а также ставит под угрозу реализацию всего нацпроекта.

Не справились регионы и с целью увеличения доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. В нацпроекте запланировано увеличить их протяженность не менее, чем до 50%. В 2018 году ни одному из субъектов не удалось достичь планового значения указанного показателя, констатируют эксперты Счетной палаты.

Проблемы наблюдаются и в части планирования ремонтных работ на автомобильных дорогах, что создает предпосылки к возникновению новых мест концентрации ДТП. Более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с плохим качеством дорожного покрытия.

Стоит отметить, что вице-премьер по транспорту Максим Акимов не раз выступал с критикой в адрес властей регионов за низкие темпы работ. По его словам, субъекты не в состоянии освоить бюджеты и в срок завершить ремонтные и строительные работы. При этом успех в этом деле не зависит от погодных и климатических условий. Бывает и так, что регионы с одинаковыми условиями показывают кардинальное разные результаты. «Все зависит от управленческой команды», – сделал вывод Акимов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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