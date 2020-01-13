Три британских офшора поделятся с налоговой данными о счетах россиян

Три британских офшора включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 году. Острова Мэн, Гернси и Джерси будут передавать ФНС данные о счетах и активах россиян.

С 1 января 2020 года для граждан РФ отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что депозит открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из перечня стран – участниц автообмена Великобританию, а также острова Гернси, Джерси и Литву, так как они отказались предоставлять данные. При этом мотивы такого решения не разглашаются, чтобы не подорвать доверие других стран, передает РБК.

Мэн, Гернси и Джерси в новом году включили Россию в список автообмена. При этом Мэн и Гернси предоставят сведения о счетах россиян за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года. Джерси еще не опубликовал документ, закрепляющий правила обмена информацией.

Впрочем, по словам экспертов, наличие РФ в списке не гарантирует, что власти этих регионов действительно предоставят имеющиеся сведения. Дело в том, что они могут отказаться передавать информацию под предлогом опасений по поводу недостаточной защиты данных или по другим причинам.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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