Банки стали чаще отказывать россиянам в новых кредитах

Более 60% россиян, которые обращались в банк за новой ссудой, получили отказ. Кредитные организации уже не так охотно дают в долг из-за мер Центробанка против роста закредитованности населения и стагнирующих доходов граждан. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В прошлом году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, передает РБК со ссылкой на данные НБКИ. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Набольшая доля одобренных кредитов – у заявок на ипотеку – 65,6%. Уровень одобрения по автокредитам за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%. Из заявок на необеспеченные ссуды или кредитные карты были одобрены лишь треть (33,9%).

Банки ужесточили подход к выдаче кредитов населению из-за действий ЦБ, который ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тысяч рублей. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется. «Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», – отметила старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова.

Впрочем, не только действия Банка России влияют на уровень одобрения новый ссуд, осторожничают кредитные организации еще и из-за скромной динамики доходов населения. По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала 2019 года выросли лишь на 0,8%.

По словам экспертов, уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше – а вслед за ним и темп роста новых выдач. Банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

Кудрин рассказал о миллиардных хищениях из федерального бюджета. / А нет ли у вас другого глобуса? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»