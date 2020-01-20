Состояние 2 тысяч миллиардеров превышает капиталы 4,6 млрд обычных людей

В 2019 году состояние 2153 миллиардеров планеты на полтриллиона долларов превысило активы 4,6 млрд человек. Об этом сообщается в докладе фонда Oxfam International, опубликованном накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Авторы доклада взяли за основу данные рейтинга журнала Forbes. В марте прошлого года 2153 миллиардера владели 8,7 трлн долларов. В то же время уровень доходов 4,6 млрд человек, поживающих в более чем 200 странах мира, составил 8,2 трлн долларов.

По данным Oxfam, 1% самых богатых жителей Земли владеет состоянием вдвое большим, чем 6,9 млрд человек, то есть подавляющее большинство населения планеты. Половина землян живет на 5,5 доллара в день, сообщал ранее Всемирный банк.

Кроме того, авторы доклада подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки вместе взятых. Такую экономическую систему в Oxfam назвали испорченной и сексистской.

Богатство немногих привилегированных, в основном мужчин ценится выше, чем более миллиардов часов самой необходимой работы по уходу, выполняют которую в основном женщины, пишут аналитики. Специалисты советуют пересмотреть подход к обложению налогами сверхбогатых людей, а также отменить сборы с тех, кто занимается неоплачиваемой работой по уходу.

Давос, Служба информации РИА «Новый День»

Давос. Другие новости 20.01.20

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