За время пандемии 10 самых состоятельных людей мира стали вдвое богаче

Состояние 10 богатейших людей планеты стало вдвое больше за время пандемии. В результате в мире увеличился разрыв между богатыми и бедными. Об этом говорится в докладе объединения благотворительных организаций Oxfam.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года капитал десятки самых богатых людей вырос с 700 млрд долларов до 1,5 трлн долларов. «Пропасть между самыми богатыми и остальной частью человечества, таким образом, драматически расширилась», – заключили аналитики.

За указанный период миллиардеры увеличили свое состояние сильнее, чем за предыдущие 14 лет. Так 55 000 богатейших людей планеты с 2019 по 2021 год прирастили капиталы на 14%. При этом мировое богатство за то же время увеличилось лишь на 1%.

До начала пандемии за чертой бедности находились около 3,2 млрд людей, сейчас их количество выросло на 160 млн. Наибольший удар от последствий распространения коронавируса приняли на себя 20% самых бедных людей из наименее развитых стран.

«Для миллиардеров пандемия стала золотой лихорадкой», – отметил специалист Oxfam Мануэль Шмитт. По его словам, правительства стран мира вложили в экономику огромные средства, большая часть которых осталась у людей, выигрывающих от курсов акций.

Благотворители призвали повысить налоги для сверхбогатых людей и корпораций, а полученные деньги направить на социальную поддержку. Кроме того, Oxfam настаивает на отказе от патентов на вакцины от коронавируса и призывает к справедливому их распределению по миру.

Лондон, Зоя Осколкова

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