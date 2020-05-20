российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 мая 2020, 10:54 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Пандемия приведет к крайней бедности 60 млн человек

По прогнозам Всемирного банка, около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Все меры по борьбе с бедностью, предпринятые за последние три года, окажутся тщетными. Об этом сообщил президент ВБ Дэвид Мэлпас.

«Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», – заявил Мэлпас в ходе телеконференции.

Всемирный банк в течение 15 месяцев выделит 160 млрд долларов странам в виде грантов, кредитов и инвестиций для борьбы с экономическими последствиями пандемии. В настоящее время банк уже оказал помощь 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты.

Мэлпас напомнил об инициативе стран «большой двадцатки», согласно которой был объявлен мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

Ранее международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam дало более пессимистичную оценку последствиям пандемии коронавируса. По посдчетам аналитиков, экономический кризис может привести к бедности еще 500 млн жителей Земли. В некоторых регионах мира уровень бедности населения может вернуться к 30-летней давности.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 20.05.20

Бюджет Екатеринбурга потеряет до 5 миллиардов рублей из-за коронавируса. / Венесуэла подала в суд на Банк Англии из-за золота на $1,2 млрд. / Мошенники во время пандемии предлагают работу на удаленке. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пандемия ввергнет в нищету еще 500 млн человек

Метки / Финансовый кризис

Правительство готовит план досрочного выхода россиян на пенсию

В правительстве РФ признали: нынешний кризис сопоставим с дефолтом-1998

«Карантикулы» больно ударили по 80% предприятий малого и среднего бизнеса в России

С завода Nissan в Петербурге планируют уволить 450 сотрудников

Министр труда рассказал о резком недельном росте безработицы в РФ. «Это еще не катастрофа»

Нерабочий апрель обвалил экономику России почти на 30%

Прогноз не обнадеживает: во втором квартале экономика России рискует рухнуть почти на 17%

«Рассчитывать осталось только на себя»: бизнес ждет ухудшения экономической ситуации в РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Экономика, Коронавирус из Китая, Финансовый кризис,