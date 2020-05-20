Пандемия приведет к крайней бедности 60 млн человек

По прогнозам Всемирного банка, около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Все меры по борьбе с бедностью, предпринятые за последние три года, окажутся тщетными. Об этом сообщил президент ВБ Дэвид Мэлпас.

«Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», – заявил Мэлпас в ходе телеконференции.

Всемирный банк в течение 15 месяцев выделит 160 млрд долларов странам в виде грантов, кредитов и инвестиций для борьбы с экономическими последствиями пандемии. В настоящее время банк уже оказал помощь 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты.

Мэлпас напомнил об инициативе стран «большой двадцатки», согласно которой был объявлен мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

Ранее международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam дало более пессимистичную оценку последствиям пандемии коронавируса. По посдчетам аналитиков, экономический кризис может привести к бедности еще 500 млн жителей Земли. В некоторых регионах мира уровень бедности населения может вернуться к 30-летней давности.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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