Пандемия ввергнет в нищету еще 500 млн человек

Экономический кризис из-за пандемии коронавируса может привести к бедности еще 500 млн жителей Земли. Об этом заявили в международном объединении организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

«Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету», – сказал Хосе Мария Вера, исполняющий обязанности исполнительного директора Oxfam.

По данным исследователей Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, от 6% до 8% населения планеты обнищают из-за того, что целые экономические отрасли оказываются парализованы из-за ограничений. Так, например, в свыше 1 млн жителей Бангладеш, занятых в текстильной промышленности, уволили или отправили домой из-за отмены и приостановки заказов, передает Associated press (AP).

Пандемия уничтожит все результаты работы по борьбе с бедностью, достигнутые за последнее десятилетие. В некоторых регионах мира уровень бедности населения может вернуться к 30-летней давности, заключили в Oxfam.

Лондон, Зоя Осколкова

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