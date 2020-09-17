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Четверг, 17 сентября 2020, 11:47 мск

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Самые богатые страны мира уже скупили половину будущих поставок вакцины от коронавируса

Самые богатые станы мира уже скупили половину от ожидаемых поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду международная некоммерческая организация по борьбе с бедностью Oxfam.

По данным Oxfam, эти страны составляют 13% населения мира, но уже зарезервировали под себя 51% вакцин против коронавируса, сообщает CNN.

Группа использовала данные, собранные аналитической фирмой Airfinity, для анализа опубликованных сделок между правительствами и производителями вакцин. Oxfam подсчитал, что пять организаций – AstraZeneca, российский центр имени Гамалея, Moderna, Pfizer и китайская Sinovac – имеют совокупные производственные мощности в размере 5,9 миллиарда доз. Этого достаточно, чтобы охватить вакцинированием почти 3 миллиарда человек – менее половины населения мира, если каждому понадобится две дозы, как, судя по всему, и будет.

В заявлении Oxfam говорится, что уже согласованы сделки на поставку 5,3 миллиарда доз, из которых 2,7 миллиарда (51%) были куплены развитыми странами и территориями, включая Великобританию, США, Австралию, Гонконг, Макао, Японию, Швейцарию и другие страны. Израиль, а также Евросоюз. Остальные 2,6 миллиарда доз были куплены или обещаны развивающимся странам, включая Индию, Бангладеш, Китай, Бразилию, Индонезию и Мексику.

Oxfam отметила, что AstraZeneca обещала две трети производимых ею доз в развивающихся странах.

«Доступ к спасительной вакцине не должен зависеть от того, где вы живете или сколько у вас денег, – отметил Роберт Сильверман из Oxfam. – Разработка и утверждение безопасной и эффективной вакцины имеет решающее значение, но не менее важно убедиться, что вакцины доступны и доступны каждому».

Напомним, что в понедельник Адар Пунавалла, исполнительный директор Индийского института сывороток (SII), предсказал, что вакцины против Covid-19 может не хватить до 2024 года. «Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все получат вакцину на этой планете», – сообщил Пунавалла в интервью Financial Times.

По подсчетам Пунавалла, если прививка от Covid-19 представляет собой двухдозовую вакцину, миру потребуется около 15 миллиардов доз.

Москва, Елена Васильева

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© 2020, РИА «Новый День»

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