Финн объяснил падение спроса на майонез в России

Корреспондент финской газеты в Москве обратил внимание на снижение спроса на майонез в России. Он связал это со сменой состава правительства. По его словам, данный соус играет очень важную роль на новогоднем столе россиян, в частности из-за любви к салату оливье.

Однако, встречая 2020 год, россияне решили отказаться от майонеза, из-з0а чего тот потерял свои позиции. «Коммерсантъ», например, опубликовал статью, в которой заявлялось, что этот соус перестал быть «незаменимым атрибутом» новогоднего стола. Издание ссылалось на статистические данные ритейлеров.

Россияне признаются, что в этот Новый год они предпочли майонезу в оливье сметану или йогурт, так же поступили и многие друзья, рассказывает финский журналист. Он пришел к выводу, что падение продаж майонеза – не такая уж неожиданность и вполне подпадает под общий тренд. Так, жители российских мегаполисов все больше стремятся вести здоровый образ жизни, а майонез не отличается диетичностью, пишет «ИноСМИ».

Журналист считает, что поправки к конституции и изменение состава правительства отвлекли внимание от проблем употребления майонеза в стране, а снижение объемов произошло из-за снижения реальных доходов россиян. «Смена правительства считается попыткой увеличить поддержку власти. Также была поставлена цель повысить уровень жизни россиян. Посмотрим, что из этого выйдет. В одном мы точно можем быть уверены: в следующий Новый год за уровнем продажи майонеза будут следить очень пристально», – уверен финн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.20

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