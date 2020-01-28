В 2019 году Россияне взяли автокредитов на 615 млрд рублей

В 2019 году российские банки выдали рекордный объем ссуд на приобретение автомобля – 615 млрд рублей. При этом исторического максимума достигла и средняя сумма автокредитa. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакc».

В 2018 году россияне взяли в банках 512,5 миллиарда рублей на приобретение автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. Резкий рост объема таких суд обуславливается увеличением средней суммы автокредита за прошлый год почти на 9,2% – до 769 тысяч рублей.

Наибольший вклад в показатель внес декабрь, когда был поставлен рекорд по росту среднего размера автокредита – 9,6% – до 845 тысяч рублей. В период с августа по ноябрь наблюдалось стремительное падение объемов автокредитования.

«Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», – пояснили аналитики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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