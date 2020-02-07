Названы самые популярные в России профессии

В 2019 году россияне активнее всего интересовались профессией водителя. Также среди популярных запросов оказались работа электрика и грузчика. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра «Авито Работа» по итогам исследования рынка труда массовых специальностей России.

В 2019 году россияне искали работу водителя, электрика, грузчика, сварщика, няни, разнорабочего, повара, уборщицы, продавца и администратора, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. При этом по сравнению с прошлым годом заметнее всего вырос интерес к профессии грузчика – на 17%. Также на 9% выросло количество запросов «электрик», и по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий».

В целом в прошлом году жители России стали чаще искать работу. Количество соответствующих запросов выросло на 18% по сравнению с 2018 годом.

Аналитики отмечают и рост популярности ежедневных выплат за проделанную работу. Поисковый запрос «работа с ежедневной оплатой» вырос на 49%. Число запросов со словами «подработка» выросло на 2% за год. А вот интерес к запросу «работа на дому» с прошлого года упал примерно на 2%.

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет», – пояснил управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель.

Москва, Зоя Осколкова

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