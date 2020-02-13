В России выросла безработица среди «условных Ивановых»

В России отмечается рост безработных среди представителей среднего класса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Сбербанком в рамках исследования «Потребительский индекс Иванова». При этом Росстат фиксирует снижение безработицы в целом по стране.

«Индекс Иванова» – ежеквартальный индекс потребительской уверенности, в котором Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. В опросе, который проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС, приняли участие опросе 2,3 тысячи граждан в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тысяч человек.

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – с 10,9 до 11,9%, передает РБК. Безработица также является вторым экономическим фактором тревоги среди респондентов (55%), после коррупции (62%). На третьем месте – инфляция (48%). Доля тех, кто опасается увольнения, составила 42%.

В то же время выросло число тех, кто занят частично, но желал бы работать полный рабочий день. В третьем квартале 2019 года таких было 8,1%, в четвертом – 9,2%. Доля респондентов, заявивших, что их компании нанимают сотрудников, снизилась до 7% против 7,9% в третьем квартале и 7,5% годом ранее.

Рост безработицы среди представителей среднего класса может быть следствием двух фундаментальных трендов. Первый – это сокращение числа рабочих мест, которое происходит в промышленности, здравоохранении и образовании, а также снижение числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Второй – переход на новый пенсионный возраст.

«В связи с тем, что количество работников на рынке стало больше, естественный баланс, существовавший раньше в результате демографической ямы, перестает действовать», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В целом по стране уровень безработицы ежегодно снижается, следует из данных Росстата. По итогам прошлого года он составил 4,6%, в 2018 году – 4,8%. Прошлой осенью президент Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Впрочем, нужно учитывать, что в анкетах Росстата, которые используются при исследовании уровня безработицы, не содержатся вопросы о денежных доходах, что не позволяет оценить уровень безработицы среди различных доходных групп.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.02.20

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