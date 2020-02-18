В России хотят ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги

В Госдуме рассмотрят изменения в Жилищный кодекс, которые лишат коммунальщиков самой эффективной меры взыскания долгов – отключения услуг ЖКХ. Депутаты согласны с тем, что из-за подобных действий страдают не только должники, но и их соседи, которые исправно платят по счетам.

Законопроект «О внесении изменений в ст. 157 Жилищного кодекса» разработал депутат Алексей Куринной, пишут «Известия». Парламентарий предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. Правовое управление Госдумы не нашло замечаний к документу. В «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ уже готовы поддержать законопроект, а в «Единой России» с текстом документа еще не ознакомились.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», – пояснил автор законопроекта. Он также подчеркнул, что нельзя отключать и отопление – ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

Тем временем, в России продолжает расти объем долгов за услуги ЖКХ. По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, количество судебных исков из-за долгов по коммуналке в 2015 составило 2,1 млн на 42,3 млрд рублей, в 2019 году – 4,1 млн на 89 млрд рублей. При этом средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания, составляет 21,7 тысячи рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тысячи рублей, в 2017 году – 24,6 тысячи рублей.

В Госдуме признают, что вместе с должниками в случае отключения услуг ЖКХ страдают и другие граждане. Однако эта мера до сих пор является самой эффективной, в случае ее применения жильцы очень быстро находят деньги на погашение долга.

В свою очередь в Минстрое не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве считают это вопрос достаточно урегулированным, а своевременную оплату ЖКУ – обязанностью граждан. Там уточнили, что отключение – это исключительная мера.

Москва, Зоя Осколкова

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