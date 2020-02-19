Перечислены самые перспективные профессии будущего

В компании HeadHunter назвали профессии, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем десятилетии.

По словам главы пресс-службы сервиса по поиску работы Александра Джабарова, в ближайшем будущем самыми перспективными будут такие профессии, как биофармаколог, биоинженер, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалисты по робототехнике и по кибербезопасности. В список актуальных специальностей также входят специалист по альтернативной энергетике, инженер 3D-печати, программист-разработчик, инженер-проектировщик, архитектор и дизайнер виртуальной реальности, а также нейропсихолог.

Как отметил представитель HeadHunter в интервью радиостанции «Говорит Москва», «эти профессии уже востребованы». Более того, по его словам, «востребованность в них в будущем будет только возрастать».

Для освоения перспективных цифровых профессий Джабаров порекомендовал молодым людям посещать соответствующие семинары, специальные программы при корпоративных университетах технологических компаний, а также обращать внимание на онлайн- и офлайн-курсы.

При этом специалист указал, что «профессии не всегда развиваются согласно прогнозам экспертов». «Как правило, появление новых профессий связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не знаем», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.20

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