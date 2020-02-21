Красную икру из России назвали никому не нужной

Лососевая икра считается деликатесом только в России, Белоруссии и на Украине, в остальных странах ее считают ненужным ливером. Такое мнение озвучил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«У нас есть иллюзия, что наша красная лососевая икра является неким фантастическим брендом, за которым просто гоняются во всем мире. Это одно из заблуждений. Никому это в мире не нужно. Все в мире считают это ливером, то есть внутренностями рыбными. Кроме России нет рынка сбыта для этой икры», – рассказал Савельев радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, украинский рынок заполнен икрой с Аляски, которую везут в рефрижераторных контейнерах, а потом фасуют в банки и продают.

Из российских морепродуктов наибольшим спросом пользуется краб и качественная дикая рыба. «Она идет вне конкуренции на всех мировых аукционах, потому что это рыба северных морей, она жирнее, жир полиненасыщенный, самый полезный для человека. Она стоит дорого, соответственно российские рыбаки заинтересованы продавать ее на экспорт. Вот такая циничная ситуация сложилась у нас на рыбном рынке», – заключил эксперт.

Ранее рыбаки с Аляски заявили, что теряют до 40 млн долларов в год из-за продуктового эмбарго, введенного Россией. Рыбу из США на российский рынок поставлять запрещено, тогда как для поставщиков из РФ никаких ограничений нет. В результате российская продукция продается на рынке США по более низким ценам, чем аналогичная продукция, выловленная на Аляске.

Москва, Зоя Осколкова

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