Биткоины, круизы и 3D-принтеры для домов: мошенники находят новые уловки для создания финансовых пирамид

В 2019 году самая крупная финансовая пирамида AirBitClub привлекла 500 млн рублей. Компания предлагала вложиться криптовалюты. По данным Центробанка, онлайн-пирамиды действительно чаще всего использовали обещания вкладывать средства в биткоины. Однако были и совершенно новые уловки, которыми мошенники выманивали деньги у граждан.

AirBitClub привлекала средства клиентов для выпуска криптовалюты и возможности заработать на изменившемся курсе, пишут «Известия». На самом деле получить деньги можно было, только если участник мог реализовать внутреннюю валюту таким же как он участникам пирамиды. По оценкам экспертов, в пирамиду удалось вовлечь порядка 60 тысяч человек, а сумма их вложений превысила 500 млн рублей.

До 90% граждан, которые вкладывают деньги в финансовые пирамиды, теряют их. «Обычные инвесторы, как правило, остаются в проигрыше, обеспечивая доход для организаторов и профессиональных участников, которые находятся в основании пирамиды», – пояснил эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов.

Успех биткоинов в 2017-2018 году привлек внимание многих граждан, далеких от сферы криптовалют. Недостаток государственного регулирования обращения цифровых валют привел к созданию в криптосфере самых изощренных недобросовестных проектов, в том числе финансовых пирамид.

Впрочем, не только биткоины были использованы мошенниками для привлечения инвесторов. Так в 2019-м создатели пирамид активно начали собирать деньги для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров. Такая технология действительно существует. За рубежом уже есть крупные проекты, но ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи не идет.

Другая новая уловка – вложение в круизные путешествия. Инвестору предлагали вносить до 100 долларов ежемесячно и привлекать пять друзей. Предполагалось, что через год он может приобрести путевку в круиз на 50% дешевле рынка. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек.

Создатели финансовых пирамид со всей серьезностью подходят к делу, чтобы привлечь как можно больше средств и обезопасить себя. В случае с круизом обманутые вкладчики были настроены на длительное ожидание. За это время мошенники соберут деньги и скроются. Обязательное привлечение новых клиентов – так называемая схема матричного типа – дает возможность потянуть время, а вкладчик и не думает жаловаться, так как не смог привести знакомых, а значит, не выполнил условия договора.

В прошлом году число выявленных пирамид выросло на треть. По мнению экспертов, строители пирамид в последние годы повышают свою активность. В первую очередь это связано с переводом финансового сервиса на «электронные рельсы». Диджитализация позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе. Да и переход финансовых мошенников в онлайн в десятки раз удешевил создание новых финансовых пирамид, сделал возможным их тиражирование с разными легендами, предназначенными для самых разнообразных аудиторий.

Москва, Зоя Осколкова

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