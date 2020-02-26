Иностранные грузоперевозчики пожаловались на российскую таможню

Международные автоперевозчики жалуются на действия Федеральной таможенной службы России. По их словам, таможенники специально увеличивают число дел за перевес и отправляют груз на дорогостоящее хранение. В ФТС проблем не видят и считают нецелесообразным пересматривать КоАП, как того просят грузоперевозчики.

219 компаний направили коллективное письмо в адрес президента Владимира Путина, где изложили все свои претензии, пишет «Коммерсант». В частности, автоперевозчики жалуются на действия должностных лиц Выборгской таможни. По их словам, таможенники часто нарушают сроки оформления транзита, а также порядок досмотра на складах временного хранения.

Кроме того, нередки случаи нанесения ущерба товарам и их хищения, размещения таможенниками посторонних предметов на весах или «воздействия на них массой тела». В отдельных случаях разница в показаниях весов достигает 1 тонны. Наказание за перевес по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает штраф 50-100 тысяч рублей с конфискацией лишнего груза или его части. По предположениям перевозчиков, сотрудники Выборгской таможни умышленно увеличивают число дел по этой статье.

«Любое отклонение веса брутто в большую сторону является основанием для возбуждения дела, неважно, это 0,01% от общего веса или 10%, не принимаются во внимание ни свойства груза (например, гигроскопичность), ни его особенности. Нередки случаи, когда из-за отклонения таможенным органом изымалась часть оборудования, например станина от станка с ЧПУ»,– рассказывает координатор комиссии по профилактике административных правонарушений в сфере таможенного регулирования Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Анастасия Чурсина.

Компании просят ограничить ответственность перевозчика по этой статье теми случаями, когда недостоверные сведения могли бы привести к снижению уплаты таможенных сборов. В свою очередь в ФТС заявили, что предложение не возбуждать дела за перевес «не соответствует праву ЕАЭС, правовой позиции Конституционного суда и влечет риск выбытия товара из-под таможенного контроля и его ввода в незаконный оборот».

Москва, Зоя Осколкова

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