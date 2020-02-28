Центральной части России грозит дефицит баранины

Часть ритейлеров столкнулись с перебоями поставок баранины из-за ужесточения требований к поставкам из Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов. Россельхознадзор им фактически запретил вывозить продукцию в Центр и на Северо-Запад России. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам участников рынка, Россельхознадзор уточнил в СКФО и ЮФО статус районов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром и изменил условия перемещения товаров. Поправки вводятся для подготовки досье для Международного эпизоотического бюро (МЭБ; признано ВТО и занимается охраной здоровья животных). Документ позволит признать «благополучными по ящуру без вакцинации» все регионы ЮФО и СКФО.

В настоящее время у округов нет никакого статуса, что не позволяет вывозить баранину за их пределы. Процесс признания МЭБ регионов благополучными может затянуться до середины 2021 года, сообщил собеседник издания из числа производителей мяса.

В свою очередь в Россельхознадзоре заявили, что прямого запрета нет, изменились лишь условия перемещения. Тем не менее, в ведомстве признали «некоторые ограничения достаточно обременительными», добавив, что они продиктованы международными нормами и не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах.

Сетевые магазины подтвердили, что уже ощущают перебои с поставками, но доля «цивилизованного ритейла» незначительна. Наибольшие потери понесут мясные лавки и продуктовые рынки, через которые реализуется до 95% баранины. По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, ограничения, введенные Россельхознадзором, фактически делают ничтожными все инвестиции в выращивание овец в СКФО и ЮФО, а также в переработку.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.02.20

Власти Югры уничтожают рынок труда в Советском: «Это приведет к подрыву экономики». / В ЯНАО чиновники заплатили подрядчику за уборку снега, но разрешили ему не работать. / Качество воды в Нефтеюганске остается недопустимым: в дело вмешалась прокуратура. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»