Два российских бизнесмена были исключены из списка Forbes

Журнал Forbes исключил российских бизнесменов Ратмира Тимашева и Андрея Баронова из списка богатейших россиян. По итогам продажи стартапа Veeam Software ни один из них не дотянул до миллиардера.

Ранее американский венчурный фонд Insight Partners договорился о покупке Veeam Software. Ожидалось, что сумма сделки составит 5 млрд долларов. Другие подробности не сообщались. Аналитики Forbes оценили состояние Баронова и Тимашева после продажи компании в 1,2 млрд долларов у каждого.

По словам источников, по условиям соглашения с Insight Partners в ходе сделки 10% принадлежащей Тимашеву и Баронову доли перейдут в опционный пул для ключевых сотрудников. За этот пакет основатели Veeam Software денег не получат. «Новое обстоятельство позволяет оценить доход каждого бизнесмена по итогам сделки в 900 млн долларов», – пишет журнал.

Кроме того, предприниматели заплатят налоги: Тимашев – около 31% дохода, так как проживает в США, Баронов – около 20%, так как живет в Швейцарии. В результате, по подсчетам Forbes, состояние бизнесменов станет 630 млн и 720 млн долларов соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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