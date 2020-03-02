Названы регионы, чьи жители не платят по кредитам

В России в 2019 году выросла платежная дисциплина граждан, которые взяли кредиты. Однако в некоторых регионах доля просрочки все еще остается очень высокой. Такие данные приводит РИА «Новости» по результатам исследования, основанного на информации Центробанка РФ.

В прошлом году рынок кредитования населения продолжал расти. Но по сравнению в 2018 годом, который был рекордным, показатели немного снизились. Прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех 12 месяцах, самый слабый был в декабре – не более 1%. Все виды кредитования населения, в том числе беззалоговое, ипотечное и автокредитование, росли двузначными темпами.

Самая высокая доля просроченных кредитов наблюдается в Ингушетии (13,11%), Карачаево-Черкесии (9,11%) и Северной Осетии (6,79%). Лучше всего платят по кредитам жители Севастополя (1,35%), Ненецкого автономного округа (1,66%) и Республики Крым (2,09%).

Москва находится в середине рейтинга – на 49-м месте с показателем 4,16%. Санкт-Петербург расположился на восьмой строчке – здесь должников 2,84% от общего числа заемщиков.

В номинальном выражении просроченная задолженность населения по банковским кредитам осталась на уровне 2018 года. При этом доля просрочки в целом по стране снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.20

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