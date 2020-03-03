Мошенники похищают баллы со скидочных карт граждан

Мошенники нацелились на карты, на которых россияне копят баллы с покупок. Число атак на личные кабинеты в прошлом году увеличилось в разы. При этом никакого государственного регулирования в этой сфере нет, а бонусные баллы не являются персональными данными. В результате розничные сети не досчитываются 2-3 млн рублей ежемесячно, а покупатели теряют доверие к программам лояльности.

С проблемой столкнулись операторы связи, транспортные организации и крупные розничные сети, пишут «Известия». Злоумышленники действуют двумя способами: взламывают личный кабинет и оплачивают покупки накопленными бонусами, либо регистрируют личный кабинет на карту другого человека и пользуются баллами, а жертва даже не подозревает об этом.

По словам экспертов, такой метод мошенничества предпочитают не организованные преступные группировки, а «начинающие» аферисты, которыми могут быть студенты. Этим грешат и сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к нужной информации. Накопленные баллы легко монетизировать – во многих магазинах ими можно оплатить от 30 до 50% покупки, а рынок программ лояльности оценивается в 50 млн рублей в денежном эквиваленте.

Осложняется ситуация тем, что в этой сфере нет регулятора, как например, Центробанк в финансовой отрасли. В Роскомнадзоре сообщили, что мошенничество в интернете находится вне зоны компетенции службы, а бонусы – это не персональные данные.

Представители ритейла знают о новых мошеннических схемах и совершенствуют систему защиты личных кабинетов – вводят двухфакторную идентификацию по аналогии с банковскими операциями. Компаниям приходится вкладываться в безопасность программ лояльности, так как они несут прямые убытки. В частности, автозаправочные станции ежемесячно недополучают прибыль в 2-3 млн рублей из-за неправомерно списанных льгот.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.20

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