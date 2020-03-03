В России появятся «охотники» за активами лопнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило награду инвесторам, которые помогут найти активы владельцев 44 банков, лишенных лицензии. В списке значатся кредитные организации, лишенные лицензии за последние 10 лет. Заявки будут приниматься до 6 мая 2020 года.

Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ. Вознаграждение будет зависеть от суммы, которую удастся вернуть, в том случае, если подрядчик поможет взыскать деньги с бывших собственников или понудит их «к добровольной передаче активов».

Речь идет о миллиардах рублей, передает РБК. При этом новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ. Предполагается, что инвесторы возьмут на себя все финансовые издержки в других юрисдикциях, взамен им будет гарантирован «процент от суммы, которую удастся взыскать». «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты», – говорил ранее первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.

Стоит отметить, что по такой схеме уже работает инвестиционная компания А1, которая занимается поисками активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. По иску ликвидируемой кредитной организации в Лондоне арестованы активы банкира в пределах 1,75 млрд долларов. А1 работает над тем, чтобы выявить и наложить арест на все имущество, прямыми или косвенными собственниками которого являются бывшие бенефициары этого банка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.20

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