Работодатели назвали самых дефицитных специалистов

Более 13 тысяч российских работодателей рассказали, работников каких специальностей им не хватает больше всего. Опрос проводили Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) и Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Помимо редких специалистов, таких как «оператор по подземному ремонту скважин», в список самых дефицитных квалификаций вошли инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%), сообщается на сайте ВЦИОМ. В общей сложности были получены данные о 4691 квалификации.

Большая часть российских предприятий проводит мероприятия по восполнению дефицитов знаний и умений работников. Не делают этого лишь 1,6% компаний. «Наиболее распространены практика наставничества (26%), инструктаж работников (23%), обучение в образовательных организациях (21%) и проведение семинаров, мастер-классов и тренингов (18%)», – отметили социологи.

Среди проблем, которые мешают при заполнении вакансий, стали отсутствие претендентов (20%) или необходимой у них квалификации (20%), низкий уровень заработной платы относительно других работодателей (15%), недостаток выпускников с данной квалификацией (13%), завышенные ожидания претендентов (8%).

«Думая о развитии общепрофессиональных компетенций, соискателям следует обратить внимание на работу в коллективе, самообразование, деловую коммуникацию, инициативность и применение информационно-коммуникационных технологий – данные качества набрали более четырех баллов по шкале важности для работодателей», – говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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