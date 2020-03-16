Цены на связь могут вырасти из-за бесплатного доступа к социальным сайтам

Сотовые операторы просят власти компенсировать им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. В противном случае цены на связь в 2020 году вырастут на 20%. Об этом пишет «Коммерсант».

Президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года. В первую очередь в Минкомсвязи предлагали сделать бесплатным доступ к порталу Госуслуг, однако согласовать соответствующее постановление правительства не успели. Предполагается, что это произойдет к концу 2020 года.

Интернет-компании оценили обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам в 150 млрд рублей в год. Соответственно операторам придется увеличить цены на свои услуги, чтобы компенсировать издержки.

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ подготовили пакет предложений, чтобы не допустить роста стоимости услуг. В частности, предлагается рассмотреть два варианта: введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. В рамках такого тарифа доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым.

Минкомсвязь предложение рабочей группы не поддерживает. По оценке министерства, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов. В ближайшее время ведомство планирует провести тесты для изучения показателей потребляемого трафика.

По словам экспертов, если компенсации со стороны государства не будет, операторы переложат затраты на абонентов, в результате рост цен составит 15-20%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.20

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