Накопления жителей России упали до минимума

В 2019 году среднестатистический житель России имел возможность откладывать в месяц 6,6 тысячи рублей, или 18,8% своего дохода. Это самый низкий показатель за последние четыре года. По словам экспертов, ситуация в 2020 году ухудшится из-за эпидемии и обвала цен на нефть.

Жители 17 российских субъектов могут вкладывать в сбережения четверть своего дохода, сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В более чем 40 регионах страны россияне могут откладывать пятую часть доходов. При этом накопления год от года неуклонно снижаются, для сравнения, 10-15 лет назад непотраченные доходы в среднем по России составляли 30,4%, пишут «Известия».

Больше всех могут сберегать жители Чукотского и Ненецкого автономных округов – в среднем 62% и 61%, или 50,6 тысячи и 49,6 тысячи рублей соответственно. В Ямало-Ненецком округе у жителей остается ровно половина денег – 44,8 тысячи. Пятерку замыкают Магадан (20,9 тысячи рублей) и Москва (17,7 тысячи рублей).

Меньше всего на сбережения оставалось средств у жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Воронежской и Новгородской областей, а также Бурятии – всего 6-13%, или 1,4-3,6 тысячи рублей. Хуже дела обстоят у жителей Тюменской области, за исключением Ханты-Мансийска и Ямала, которые тратят почти все заработанное.

Аналитики указывают, что российскую экономику нельзя отнести к передовой, так как затраты на еду составляют 30%. 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума.

Эксперты уверены, что в 2020 году ситуация усугубится из-за пандемии коронавируса и падения стоимости нефти. В первую очередь вирусный фактор, как и обвал нефтяных цен, может помешать планам правительства по ускорению роста экономики за счет нацпроектов и масштабных госинвестиций. Вместе с тем, вырастет безработица, а доходы населения упадут из-за простоя предприятий и, как следствие, потери источников заработка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.03.20

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