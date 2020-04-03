Батурина вернула статус богатейшей россиянки

Елена Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России. Состояние владелицы компании Wildberries Татьяны Бакальчук резко сократилось из-за пандемии. Об этом сообщает журнал Forbes.

Бакальчук стала богатейшей россиянкой в феврале. Ее состояние аналитики оценивали в 1,4 млрд долларов. Тогда как у Батуриной было 1,2 млрд долларов. За март, по мнению экспертов, основательница Wildberries обеднела на 400 млн долларов.

Оценка состояния проводится с помощью сравнения стоимости акций других похожих компаний, которые подешевели в марте под давлением новостей о распространении коронавируса и связанных с этим ограничений. Кроме того, на состоянии Бакальчук не могло не отразиться падение рубля.

При этом капиталы Батуриной не сократились, так как она инвестирует в разные проекты. Ее состояние не зависит от динамики стоимости акций одной компании. Более того, ее основные активы расположены за пределами России.

Основу состояния Батуриной сейчас составляют консервативные вложения. В частности, миллиардерша инвестирует в непубличные фонды и точечно в девелоперские проекты или проекты, связанные с альтернативной энергетикой.

Москва, Зоя Осколкова

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