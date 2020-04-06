Нефть по 10 долларов и карантин до осени: власти разработали стресс-тест для компаний

Минэкономразвития разработало два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний. Власти хотят проверить, как на работе крупных предприятий скажутся снижение нефтяных цен и ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса.

По данным источников РБК в Минпромторге, в организации стресс-тестирования участвуют госбанки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк, а также стратегические компании, которых в списке более 640. По результатам стресс-тестов будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации – каждой из них банки присвоят категорию риска. Проверка покажет возможности предприятия исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020-2022 годов.

Согласно первому сценарию карантинные меры будут ужесточены вплоть до закрытия крупных городов, число охваченных эпидемией стран вырастет, экономическая активность в Китае начнет восстанавливаться со второго квартала и с третьего квартала в Европе, нефть российской марки Urals будет стоить 20 долларов за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до 35 долларов к концу 2022 года.

Инфляция в России, согласно такому варианту развития событий, составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 рублей до конца года.

Второй стресс-сценарий предполагает еще более жесткие условия. В частности, будет закрыта основная часть территорий России, прекращено транспортное сообщение между городами, экономическая деятельность будет заморожена до конца сентября, в Китае и Южной Корее произойдут новые вспышки коронавирусной инфекции, восстановление экономической деятельности в Европе и Китае начнется только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года, Urals будет стоить 10 долларов за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года восстановится лишь до 30 долларов.

В такой ситуации инфляция может составить 5,5% в этом году, а курс доллара превысит 89 рублей.

Власти хотят оценить готовность компаний к экстремально неблагоприятному развитию событии и, определить потенциальные уязвимости стратегических предприятий к дальнейшему возможному ухудшению условий ведения деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

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