Названы самые бесполезные профессии во время пандемии

Рекрутинговые компании назвали профессии, которые наименее востребованы в период пандемии коронавируса. Со стороны работодателей резко упал спрос на официантов, поваров, охранников и уборщиков.

По данным сервиса поиска работы Worki, сильно снизилось число вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе, что не удивительно на фоне режима самоизоляции, введенного властями. Так за последние три недели в десять раз упал спрос на официантов. Не в чести у работодателей профессии администратора, повара, охранника и уборщика.

Похожую динамику отмечают и эксперты HeadHunter. На фоне пандемии коронавируса и связанных с этим ограничительных мер невостребованными оказались официанты, ивент-менеджеры, офис-менеджеры, горничные, секретари и фитнес-тренеры, передает РИА «Новости».

В целом в зоне риска оказались сотрудники таких сфер как туризм, фитнес, общепит и мода, сообщается в исследовании, проведенном Институтом прогрессивного образования. Деятельность таких компаний практически остановилась, не исключено, что они будут сокращать штат работников.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим нерабочих дней. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Под запрет попали все массовые мероприятия, закрыты рестораны, торговые центры и компании сферы обслуживания. Во многих регионах работают только продуктовые магазины, аптеки и больницы.

Москва, Зоя Осколкова

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