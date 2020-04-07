Подпольный «Банк России» выпустил 1 млрд фальшивых рублей

Правоохранители раскрыли группировку фальшивомонетчиков. За год работы преступники успели изготовить и сбыть около 1 млрд поддельных рублей. В полиции заявили, что аналогичных дел в их практике еще не было.

Первые фальшивые деньги были изъяты в Казани, а затем стали появляться во многих регионах России, пишет «Коммерсант». Все участники преступного сообщества общались между собой через интернет-ресурс Hydra в даркнете. Доступ к нему возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. «Зеркала» этого портала регулярно блокирует Роскомнадзор.

Фальшивые деньги были очень высокого качества. Партии подделок отправлялись транспортными компаниями, а затем сообщники прятали банкноты в тайники, расположенные, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне, и передавали координаты покупателям.

По данным полиции, преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тысяч сделок по сбыту поддельных денег. В общей сложности фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча. При этом даже в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Задержаны несколько десятков человек. На днях им было предъявлено обвинение в совершении гораздо более тяжкого преступления – организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Москва, Зоя Осколкова

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