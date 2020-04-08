Минсельхоз призвал на уборку студентов и заключенных из-за отсутствия гастарбайтеров

Ввиду запрета на въезд иностранцев в Россию, Министерство сельского хозяйства обеспокоилось судьбой грядущей уборочной кампании. По оценкам ведомства, дефицит рабочей силы составит порядка 23 тыс. человек, передает РБК.

Министерство предлагает в качестве возможной меры привлечь к работам студентов и заключенных. Так, к посевным и уборочным могут привлечь порядка 11 тыс. учащихся.

«Это не только позволит оказать аграриям существенную помощь, но и поспособствует закреплению у студентов полученных знаний в реальных условиях сельхозпроизводства. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им легче определиться с дальнейшим местом работы», – заявляют в Минсельхозе.

Кроме того Минсельхох ведет переговоры с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о возможности привлечения осужденных к исправительным работам для сельхоздеятельности, при условии соблюдения надлежащей охраны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.04.20

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