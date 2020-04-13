Коронавирус не попал в страховку: бизнес не получит компенсации ущерба

Российские предприятия не смогут получить страховое возмещение за убытки, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Претендовать на компенсацию можно только в том случае, если ущерб будет материальный. Убытки компаний в некоторых отраслях в виде падения продаж уже достигают 50%.

Лишь у некоторых российских страховых компаний есть в линейке продуктов для юрлиц, предусматривающие покрытие деловых рисков – падение цен, спроса, простоев и так далее. До недавнего времени такие полисы не пользовались популярностью, к тому же ущерб от подобных ситуаций достаточно трудно оценить на волатильном рынке, пишут «Известия».

В Ассоциации профессиональных страховых брокеров отметили, что последствия распространения COVID-19 – абсолютно новая реальность для страховщиков. «То, что происходит сейчас в мире, для всех абсолютно новая ситуация, сложно предположить, что кто-то оговаривал такое при заключении договора страхования год назад», – подчеркнул глава комитета по PR и GR ассоциации Николай Галушин.

Мировые игроки, страхующие крупный бизнес, уже задумались о создании продуктов, в том числе связанных с покрытием перерывов в производстве в результате будущих эпидемий. Пока же для получения страховки должен быть материальный ущерб, например авария при перевозках, у предприятия-поставщика, наводнение или пожар.

Тем временем, крупнейший страховой рынок Lloyd's утвердил текст оговорки о прямом исключении любых рисков, связанных с коронавирусом. Неизбежно, что новое правило будет встречаться и в полисах других компаний. «Поскольку российские компании перестраховывают свои риски на международном рынке, можно ожидать, что и в полисах наших страховщиков коронавирус будет прямо исключен», – говорят эксперты.

Прямых убытков из-за COVID-19 не фиксируется, но косвенные потери в виде падения продаж превышают 50% по разным линиям бизнеса. Наибольшие убытки ожидаются по страхованию ответственности туроператоров.

Москва, Зоя Осколкова

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