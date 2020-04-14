Компании будут бороться с кризисом сокращением зарплат и сотрудников

27% российских компаний в ближайшие полгода планируют снизить зарплаты сотрудникам, 37% собираются сократить штат. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru. В целом доля работодателей, которые негативно оценивают свое положение, выросла в три раза.

В опросе «Настроение работодателей», который проводится каждый квартал, приняли участие более чем 350 представителей российских компаний, пишут «Известия». Из них 9% ответили, что в ближайшие шесть месяцев зарплаты сотрудников точно уменьшаться, по мнению 18%, заработок «скорее уменьшиться». 30% заявили, что оставят зарплаты на прежнем уровне.

Лишь 5% планируют увеличить жалования, при этом в полной уверенности в этом пребывает всего 1% работодателей. 23% респондентов отметили, что в их компании зарплаты уже сократились. Впрочем, в большинстве фирм (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.

12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат число работников в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это скорее произойдет, чем нет. В каждой пятой компании не собираются менять численность сотрудников, а 21% будет расширять штат.

Самочувствие российского бизнеса резко ухудшилось. Так по сравнению с прошлым опросом увеличилась доля работодателей, которые оценивают положение своей фирмы как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33% против 11%. Тех, кто чувствует себя стабильно, стало меньше на 13%. В два раза снизилась доля тех, кто чувствуют себя уверенно, оценивая положение как позитивное.

По словам экспертов, наиболее пострадавшие от кризиса сектора экономики связаны со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений. Без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это не произойдет в один момент. Кроме того, отказаться от планов по сокращению персонала и уменьшению зарплат может господдержка. Однако меры по возмещению финансовых потерь предпринимателей в правительстве до сих пор обсуждаются.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

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