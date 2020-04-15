Мировую экономку ждёт беспрецедентное потрясение – МВФ

Мировая экономика в текущем году испытает самый глубокий спад со времен Великой депрессии. По оценкам Международного валютного фонда, в рамках базового сценария ожидается сокращение на 3%, в 2021 году прогнозируется рост на 5,8% , но с учетом крайней неопределенности по поводу продолжительности и интенсивности кризиса в сфере здравоохранения, МВФ изучает альтернативные, более неблагоприятные сценарии, сообщает «Евроньюс».

«Этот кризис – беспрецедентное потрясение. Остановлена работа важных сфер экономики. Возврат к работе произойдет с низкого старта, но экономическая активность постепенно наладится», – отметил Джан Мария Милези-Ферретти, заместитель директора МВФ.

Эксперты МВФ полагают, что несмотря на принятие во многих странах программ по сохранению рабочих мест, уровень безработицы в мире резко возрастет.

«Поэтому так важно, чтобы правительства принимали действительно серьезные меры, которые удержат компании от банкротства и не позволят сотрудникам потерять заработок. Эти меры нужно рассматривать как масштабные инвестиции в подготовку восстановления экономики», – отметил Джан Мария Милези-Ферретти.

ВВП стран зоны евро потеряет 7,5% – это самая сильная рецессия по сравнению с другими государствами и регионами.

«Причина такого резкого сокращении кроется в том, что эпидемия нанесла Европе более тяжелый урон, чем другим регионам мира», – объясняет Джан Мария Милези-Ферретти.

Окончательное влияние кризиса на экономику, как и сроки восстановления, крайне неопределенны, но если ограничительные меры будут продлеваться и после второго квартала, а Covid-19 приведет к еще одной, умеренной пандемии, то спад мировой экономики усилится в два раза, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

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