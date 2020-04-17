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Пятница, 17 апреля 2020, 09:03 мск

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Китайская экономика рекордно сократилась впервые за 28 лет

Фото: Синьхуа

Китайская экономика в первом квартале текущего года рухнула на рекордные 6,8% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса нового типа. Такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР.

ВВП Китая сократился впервые с 1992 года, когда власти страны начали ежеквартально собирать статистику. Эксперты ожидали падения экономики КНР в первом квартале на 6,5%.

ВВП страны в первые три месяца 2020 года составил около $2,92 трлн. Сфера услуг за этот период упала на 5,2% до $1,73 трлн, промышленность – на 9,6% до $1,04 трлн, аграрная отрасль – на 3,2% до $142,82 млрд, передает ТАСС.

Надо отметить, что в 2019 году году ВВП Китая в первом квартале продемонстрировал рост на 6,4%. По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 6,1%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Китая вырастет в 2020 году на 1,2% вместо ожидавшихся 6%.

По оценкам МВФ, мировая экономика в текущем году испытает самый глубокий спад со времен Великой депрессии – в рамках базового сценария ожидается сокращение на 3%. Впрочем, в 2021 году ожидается рост на 5,8%, однако с учетом крайней неопределенности по поводу продолжительности и интенсивности кризиса в сфере здравоохранения, МВФ изучает альтернативные, более неблагоприятные сценарии, сообщал «Евроньюс».

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 17.04.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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