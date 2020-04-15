Торговые сети вынужденно утилизируют продукты из-за вспышки коронавируса

Торговые сети вынуждены утилизировать большие объемы пищевой продукции из-за накопленных в марте запасов, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«У крупных торговых сетей, входящих в АКОРТ, в марте, по итогам всплеска потребительского спроса, увеличился объем товаров, которые они списывают и направляют на утилизацию», – приводит ТАСС слова представителя АКОРТ.

Первыми в марте с ажиотажным спросом на продукты столкнулись торговые сети на территории Москвы. На фоне вспышки коронавируса москвичи стали скупать большой объем средств личной гигиены, круп и макаронных изделий, а также консервов и замороженных продуктов.

Чтобы покрыть ажиотажный спрос, чего требовали власти, торговые сети создали существенные запасы товаров. Однако к концу марта спрос упал, а трафик в магазинах снизился на треть. «Сети столкнулись с тем, что продукцию с коротким сроком годности, закупленную для покрытия повышенного спроса, приходится списывать. Это серьезные внеплановые расходы», – пояснили в АКОРТ.

По данным газеты «Известия», речь может идти о 1,4 млрд рублей дополнительных расходов по итогам марта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.20

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