Компаниям отказывают в господдержке по формальным причинам

Российские предприниматели рассказали о бюрократической загвоздке, которая мешает получить финансовую поддержку от государства. С проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры, оказалось, что их код деятельности в ЕГРЮЛ не совпадает со списком правительства.

Компаниям при регистрации присваивается основной код вида деятельности (ОКВЭД), запись вносится в единый государственный реестр (ЕГРЮЛ). Большинство предпринимателей не придают этому большого значения, кроме того, есть те, кто поменял вид деятельности в ходе работы.

В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, затем добавили еще несколько. Выяснилось, что далеко не все могут претендовать на господдержку, хотя они входят в число бизнес-направлений, которые больше всех потеряли из-за ограничений, связанных с пандемией.

О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ – 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код – 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

С аналогичной проблемой столкнулись стоматологические клиники. Эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работает примерно треть клиник. Еще треть работает с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные – по коду 86.22 «Специальная врачебная практика».

Помимо этого, не могут получить льготы и частные образовательные организации дошкольного образования. В правительственный список вошли два кода: 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» и 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». Тогда как в основном частные детские развивающие центры работают с кодом 85.11 «Образование дошкольное», потому что только с таким кодом возможно получить лицензию на образовательную деятельность.

Деятельность в области искусства и организации развлечений с кодом 90 включена, а деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры с кодом 91 – нет.

По словам экспертов, проблему можно решить двумя способами. Есть вариант, отказаться от детализации кодов, либо существенно расширить список.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.20

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