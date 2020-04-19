Из-за пандемии долги США достигнут рекордных значений

Американский госдолг и долги корпораций США достигнут рекордных размеров. По подсчетам аналитиков, расходы федерального бюджета страны из-за мер компенсации ущерба от коронавируса в этом году превысят доходы на 4 трлн долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Авторы статьи сравнивают пандемию с Великой депрессией. Дефицит бюджета почти в два раза превысит среднегодовые показатели с 1945 года. Чтобы поддержать крупные корпорации, которые исчерпали свои кредитные линии, Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более 2 трлн долларов в свой портфель за последние шесть недель – ровно столько, сколько было добавлено за четыре года после Великой депрессии.

Уже сейчас американцы столкнулись с требованиями банков погасить долги, в том числе по займам на обучение и кредитным картам. Компании задумываются над тем, чтобы сократить сотрудников, в противном случае они не смогут выполнять свои долговые обязательства.

С начала апреля за пособиями по безработице обратились более 22 млн американцев. По оценкам экономистов, уровень безработицы к концу месяца может достигнуть 20%. Эпидемия ударила почти по всем отраслям, многие предприятия были вынуждены закрыться, чтобы остановить распространение Covid-19. Компании, которые продолжают работу, зафиксировали сильный спад продаж.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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