Мигрантов хотят уравнять в правах с россиянами при получении пособий

Мигрантов предлагают временно приравнять к гражданам России для выплаты им пособий по безработице. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие приехавшие на заработки иностранцы остались без возможности трудиться и не могут уехать.

Предложения по регулированию рынка труда и занятости в связи с распространением коронавируса Covid-19 Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило премьер-министру Михаилу Мишустину, передает РБК. Одна из идей – временно уравнять трудовых мигрантов в правах с россиянами с тем, чтобы они смогли получать пособие по безработице.

У большинства граждан других государств, которые приехали в Россию заработать, нет накоплений, все деньги они отправляют своим семьям на родину. В результате они не могут оплатить свой миграционный патент или арендовать жилье для самоизоляции во время карантина.

Ранее президент Владимир Путин продлил пребывание в стране тех, кто находился здесь на законных основаниях до 15 марта 2020. Мигранты могут оставаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране. Им разрешается работать до 15 июня без новых документов.

По словам экспертов, официально трудоустроенные мигранты, работавшие в организациях, в текущей ситуации должны претендовать на пособие по безработице. За них работодатели платили все налоги, но сейчас им никакие социальные выплаты не положены. Реализация инициативы потребуется внесения изменений в российское законодательство.

Кроме того, в АСИ предложили кабмину рассмотреть и другие меры для поддержки россиян в условиях карантина. Среди них: увеличить минимальный период выплаты пособия по безработице с трех месяцев до полугода за счет федерального бюджета; ввести дополнительные отпуска – оплачиваемого иждивенческого (для ухода за членом семьи, больным коронавирусом) и волонтерского, который не оплачивается; поддержать самозанятых и ИП, вынужденных самоизолироваться или взять больничный; досрочно выплатить пенсионные накопления; повысить на 5-10% зарплаты бюджетникам и пенсии всем пенсионерам для поддержки спроса и минимизации потери роста ВВП.

По мнению экспертов АСИ, наибольший рост числа безработных произойдет в первом квартале 2021 года – 6,3% (4,8 млн человек). Пессимистичный сценарий предполагает новую вспышку коронавируса и меньшие темпы восстановления экономики. В этом случае пик безработицы придется на середину 2021-го – начало 2022 года, максимальные значения могут составить около 11,5% от экономически активного населения.

Москва, Зоя Осколкова

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