Поставщики продуктов просят запретить скидки в магазинах

Ассоциации российских производителей просят запретить ритейлерам делать скидки на товары, так как промоакции сильно снижают их доходность. Кроме того, поставщики предлагают ввести мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку продуктов питания.

Коллективное письмо сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков направили премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости». Представители Союзмолока, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национального союза птицеводов и Союзроссахара подтвердили подлинность обращения.

Поставщики указали на то, что их расходы растут, а повсеместные промоакции, которые служат для привлечения покупателей, снижают доходность. Поэтому производители просят ввести мораторий на продажу товаров со скидками.

Также ассоциации предлагают увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев. Максимальная ставка льготных кредитов сейчас 5%, а ранее удавалось получать кредиты под 2-3%, но банки уже повышают ставки, отмечает президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Авторы письма просят рассмотреть возможность снижения максимальной ставки до 2% и увеличения лимита на одного заемщика.

Помимо этого, производители просят не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и производителей бутилированной воды. Ситуация и без того сложная, а маркировка приведет к дополнительным затратам для бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.20

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