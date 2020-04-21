«Это точно не на этот год», – Греф предрек затяжной кризис

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пик распространения коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая. При этом он подчеркнул, что кризис, связанный с эпидемией, «может быть длинным». Об этом Греф заявил в интервью главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group.

«Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах, и как это происходит у нас. По нашим оценкам такой пик наступит в нашей стране примерно с 5-го по 10 мая», – сказал глава Сбербанка (цитата по РБК). Он отметил, что до этого периода времени очень важно «соблюдать все требования карантина».

Греф добавил, что коронавирусный кризис «точно не на этот год» и поэтому всем нужно привыкать жить в новых условиях. «Выкладки специалистов по искусственному интеллекту и прогнозы врачей указывают на то, что пандемия продлится не месяц, не два и не три», – отметил он.

Руководитель Сбербанка допустил продление кризиса на один-два года при отсутствии вакцины либо эффективное лекарство от коронавирусной инфекции – это, по его словам, вполне реалистичный сценарий. По его словам, разработка вакцины может затянуться и соответственно нынешняя кризисная ситуация может быть достаточно продолжительной по времени.

В связи с этим Греф призвал думать над новыми бизнес-моделями, которые «позволят сохранить малые и средние предприятия, и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы».

Комментируя предложенную рядом экономистов идею раздать деньги россиянам, Греф заявил, что это невозможно, поскольку у России нет таких ресурсов: «У нас нет такого количества снарядов». По его словам, «ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры». Банкир полагает, что до 10 процентов ВВП Россия может «потратить на преодоление кризиса», на адресную помощь «тем людям, которые попали в сложную ситуацию».

Греф предупредил, что в стране усугубится проблема бедности. «Мы сегодня обсуждаем, какой уровень безработицы мы будем иметь на конце текущего года. Точно мы будем иметь на проценты выше уровень безработицы, чем в начале текущего года. Поэтому проблема бедности, к сожалению, обострится», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.20

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