Из российских магазинов исчезнут чекушки с водкой

Крепкий алкоголь с маленькой таре может исчезнуть из продажи с 1 июля 2020 года. Таковы условия обновленного государственного стандарта. Производители спиртных напитков попросили Росстандарт допустить использование малой тары.

Новый стандарт исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл, пишет «Коммерсант». При этом в последнее время маленькие тары действительно стали пользоваться большим спросом у потребителей.

Наибольший рост продаж в маленьких бутылках продемонстрировал именно крепкий алкоголь: водка, виски и ром. Спиртное в небольшой таре позволяет потребителям даже на фоне экономии средств пробовать напитки премиальных брендов небольшими порциями.

На некоторых заводах на долю продукции в мелких бутылках приходится 50% от общего объема производства. Чтобы соблюсти требования ГОСТ, придется понести колоссальные затраты на переоборудование линий разлива и списание неликвидных комплектующих.

Во ВНИИ пищевой биотехнологии считают, что запрет негативно отразится на производителях. Институт направил письмо в Росстандарт с просьбой пересмотреть принятые им нормы.

Москва, Зоя Осколкова

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