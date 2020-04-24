Россия теряет из-за коронавируса не менее 100 млрд рублей в день

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ежедневно обходятся российской экономике в 100 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник считает, что дефицит бюджета в текущем году может достичь 5% ВВП. Закрывать его правительство РФ намерено за счет имеющихся резервов и заимствований.

Напомним, сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2020 году ВВП снизится на 4% – 6%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.04.20

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