Набиуллина: Экономика России упадет на 4-6%

Годовые темпы роста экономики России будут отрицательными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. Регулятор составил новый прогноз экономического развития страны, исходя из информации о реальном положении дел в мире.

«Продолжительность пандемии коронавируса и действия ограничительных мер во всем мире – другая ключевая предпосылка прогноза», – уточнила Набиуллина, отметив, что первой предпосылкой стал консервативный прогноз цен на нефть, которые по расчетам Банка России к концу года повысятся до 25 долларов за баррель.

«В наших расчетах мы полагаем, что постепенно во 2 квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться, тогда в 3 и 4 квартала можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу, – сказала глава ЦБ. – Нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. Если прямой негативный эффект от ограничительных мер приходится в основном на этот квартал, то вторичные эффекты будут еще проявляться в дальнейшем».

Набиуллина подчеркнула, что, согласно опросам регулятора, более 80% российских предприятий испытывают на себе влияние ограничительных мер, их деловые настроения существенно снизились. Компаниям потребуется время, чтобы восстановить бизнес-процессы, логистические цепочки, нарастить сбережения, использованные во втором квартале. Эти факторы наряду с неопределённостью внешних условий будут сдерживать производственную и потребительскую активность, пояснила она.

«В этих условиях ВВП в 3 и 4 кварталах сложится ниже, чем в этот же период прошлого года, – отметила глава ЦБ. – То есть годовые темпы роста экономики будут отрицательные».

В целом за 2020 год по прогнозу Банка России ВВП снизится на 4-6%. Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10-15%. На 6-10% снизятся по сравнению с прошлым годом инвестиции в основной капитал. «Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности», – отметила Эльвира Набиуллина.

В результате сдерживания роста доходов, произойдёт и падение потребительского спроса. «Экономический рост в 2021-22 годах будет во многом иметь восстановительный характер. Мы прогнозируем увеличение ВВП на 3-5% в 2021 году, и на 1,5 – 3% в 2022 году», – сказала председатель Банка России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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