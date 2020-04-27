Россия вернулась в пятерку стран-лидеров по тратам на оборону

Россия вернулась в пятерку стран-лидеров по объемам затрат на оборону. В 2019 году на военные расходы российские власти выделили $65,1 млрд, указано в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Ранее, в 2018 году, Москва потратила на военные нужды $61,4 млрд, увеличив статью расходов на 4,5%. В итоге Россия за год поднялась на две позиции в рейтинге – с шестого на четвертое место. Стоит отметить, что изменение позиций РФ произошло в том числе благодаря снижению объема расходов на оборону в Саудовской Аравии (-16%). В итоге саудиты сместились с третьей строки на пятую.

На страны первой пятерки, в которую входят США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, приходится 62% объема военных затрат в мире. В общем объем военных затрат в мире за минувший год составил $1,917 млрд, что стало максимальным показателем с 1988 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.04.20

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