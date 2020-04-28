Пандемия может довести до бедности российский средний класс

Средний класс в России после пандемии может обеднеть. Статистика экономистов говорит о том, что последовательное падение доходов среднего слоя населения началось в стране с 2014 года, когда были введены санкции по поводу присоединения Крыма. Как пишет РБК, новый удар по благосостоянию прогнозирует в связи с пандемией ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По его мнению, благосостояние, скорее всего, пошатнется у всех слоев населения, но средний класс примет основной удар. Это связано с тем, что обедневшие богатые все равно останутся богатыми, бедные так и будут бедными, а вот для среднего класса есть большие риски скатывания в бедность.

Ректор ВШЭ добавил, что эта тенденция касается, в первую очередь, экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, дававшей пространство для развития новых креативных проектов.

Базовый сценарий, разработанный ВШЭ, предполагает уровень безработицы в России в 2020 году в 8%. В пессимистическом сценарии безработица вырастет до 9,5%.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.04.20

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